一頁式廣告糾紛多 消保處：優先選擇國內電商

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（中央社記者陳俊華台北3日電）行政院消保處今天說，據統計去年受理一頁式廣告相關消費爭議高達3180件，大多是在社群媒體下單而出現糾紛，提醒民眾盡量選擇國內電商購買年貨、使用第三方支付，切勿貪圖低價衝動購物。

行政院消費者保護處透過新聞稿表示，受疫情影響，民眾網購需求大增，社群媒體電商蓬勃盛行；春節期間，社群媒體大量露出年貨販售廣告，民眾透過社群媒體收看廣告或直播，只要點擊手機頁面，就能購得商品。

行政院消保處說，這種購物方式看似迅速便利，實則潛藏高度風險；提醒民眾進行網購時，應慎選電商平台，切勿輕信來路不明的社群媒體廣告。據統計，去年各縣市政府受理一頁式廣告相關消費爭議高達3180件，多數是透過社群媒體下單而出現糾紛。

行政院消保處指出，民眾網購時，應熟記一頁式詐騙廣告特徵，凡是廣告內容強調貨到付款、商品售價明顯低於市場行情、標榜7天鑑賞期、限時限量促銷、網址拼音奇特、出現陌生用語、未提供實體聯絡電話及地址等情況，下單前應上網搜尋賣場評價，避免上當。

行政院消保處建議，網購以國內平台購物為優先，因跨境消費爭議處理實屬不易，民眾宜盡量選擇國內知名或商譽良好的電商平台購物，並以第三方支付方式付款。

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行政院消保處也提醒，民眾應小心假交友真消費、貸款，慎選交友對象及會面地點，避免不肖業者利用交友方式推銷商品或服務；確保個人資料安全，審慎看待社群媒體上的可疑網站或帳號，使用安全軟體，保護自己的資訊設備及帳戶。

行政院消保處提醒民眾，切勿因貪圖方便或低價產品，衝動在社群媒體購物，宜選擇信用可靠的電商平台購買年貨，做個聰明的消費者，歡喜過新年。（編輯：楊蘭軒）1110203