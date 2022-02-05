航空貨運冷鏈技術 疫苗運輸好幫手

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（中央社記者吳睿騏桃園5日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，疫苗抵台往往成為眾人關注焦點，但疫苗運送不簡單，關鍵技術就是航空冷鏈。

據桃園國際機場股份有限公司統計，去年共進口56批共超過3800萬劑疫苗。

桃機公司物業開發處說，冷鏈是恆溫運輸概念，桃機公司2017年就整合長榮航空股份有限公司、中華航空股份有限公司、桃園航勤股份有限公司、長榮航勤股份有限公司，及航空貨物集散站的華儲股份有限公司、長榮空運倉儲股份有限公司等組冷鏈發展社群，由桃機公司主導，協助業者加入國際航空運輸協會（IATA）CEIV Pharma（醫藥冷鏈運輸國際認證）認證。

物業開發處說，為取得認證，地勤、航空公司及航空貨物集散站各有不同考核項目，2019年華航先取得認證，長榮航空及長榮航勤2020年取得，疫情隨即在2020年爆發，其實規劃時，根本不知會出現疫情，卻幸運成為防疫助力。

物業開發處表示，疫苗從國外藥廠在起運地地面輸送時就須符合保存條件，像阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗須維持在攝氏2到8度、莫德納（Moderna）疫苗是攝氏零下20度，而輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗是攝氏零下60到80度，為在飛機上維持同樣保溫條件，班機都是透過航空溫控櫃運送，設定載運過程恆溫。

此外，物業開發處說，台灣疫苗牽涉國際政治問題，接獲疫苗要進口訊息時，前置作業時間往往很短，有時媒體消息甚至比桃機公司獲得通知早，從第1批疫苗去年3月3日運抵台灣以來，桃機公司常處在隨時待命狀況。

物業開發處告訴中央社記者，桃機公司在疫情爆發後不久，就意識後續防疫重點為疫苗進口，2020年召集包括海關、衛生福利部食品藥物管理署、貨物集散站業者及物流公司等，先做好疫苗進口標準作業程序等協調。

物業開發處說，班機抵台後，裝有疫苗的溫控櫃就被拖往航空貨物集散站處理通關事宜，後續再運往中央流行疫情指揮中心指定的冷儲物流中心，疫苗運送過程的溫度都受到最好控制及保護。

物業開發處表示，疫苗屬溫度敏感特殊貨物，不儲存在機場，最重要就是縮短時間，儘速配送到指定冷儲物流中心。依桃機經驗，班機抵達後，疫苗大約只需40分鐘就可上車離場。

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物業開發處說，桃機公司角色是做好與疫苗進口相關檢驗及通關單位的事先協調，接到通知後，依衛福部疾病管制署要求的保密原則，直接聯繫作業單位，包括加速簽審及貨物通關、提貨等文件，也請對應窗口預先作業，數小時內就完成整體作業，確保疫苗從落地到離開可在1小時內完成。

物業開發處表示，載運疫苗進、出口有助於未來冷鏈發展，桃機公司長期規劃是發展中的2030年新貨運園區，設先進、智慧與安全次世代航空貨物集散站，集中管理，同時與業者共同提升未來建廠設備。（編輯：李明宗）1110205