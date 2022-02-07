在地圖上讀故事 玉山國家公園3D圖台改版上線

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）玉山國家公園管理處「3D圖台」改版上線，新增製作多種主題地圖如組織變遷、排雲山莊沿革等，民眾可於閱覽文獻資料同時檢視圖資位置，歷史結合地理，以故事地圖在圖台上呈現。

玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，以歷年高精度航空攝影影像建置的3D圖台全新改版上線，3D圖台提供登山資訊、主題地圖等豐富圖資，以符合不同族群使用需求，介面友善、操作容易，民眾上玉管處官網首頁並點「3D圖台」即可使用，不需要額外安裝元件。

玉管處表示，全新改版上線的圖台是3D地形展示的地理資訊平台，設計構想以中文、易操作、絕佳串流速度、真實顯示地形變化，民眾只要以瀏覽器開啟圖台即可操作，左側圖層區上方提供園區氣象資訊、即時影像、定位及生態查詢功能，方便民眾掌握最新資訊。

圖層區則建置基本圖資、地標景點、遊憩資訊、園區設施、3D模型、地形圖等15大類，百餘種以上豐富圖資樹狀資訊欄可任意套疊，只要勾選圖層名稱前面方框，就能立即在圖台上展繪。

玉管處表示，圖台建置登山資訊圖層專區，網羅登山常用的山岳、山屋營地、可通訊點、停機坪等資訊，並包含各路線步道剖面圖、地圖定位、路線影片，讓民眾登山前可預覽或返家回顧美景，圖台也提供GPX檔案匯入功能，山友可從圖台預覽自己或他人走過的軌跡。

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玉管處指出，這次圖台新增特色包含多種主題地圖，如製作「本處組織變遷」、「排雲山莊沿革」、「瓦拉米地區礦業案件補償」等，將玉管處歷年典藏珍貴歷史照片及公文檔案資料，以故事地圖方式在圖台呈現。

玉管處表示，還有「玉山地質之美」、「玉山山腳下小農紀實」、「八通關越嶺道路東段史話」等主題地圖，將以往平面出版品以空間資訊方式呈現，讓使用者更能感受時空環境變化，豐富圖資與功能歡迎遊客深入了解玉山園區。（編輯：陳仁華）1110207