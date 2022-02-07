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鋒面通過中部以北防大雨 高山有機會降雪

2022/2/7 17:22（2/7 18:38 更新）
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氣象局7日表示，晚間起鋒面通過，中部以北、宜蘭、花蓮可能有陣雨，不排除有較大雨勢。（中央社檔案照片）
氣象局7日表示，晚間起鋒面通過，中部以北、宜蘭、花蓮可能有陣雨，不排除有較大雨勢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象局今天表示，晚間起鋒面通過，中部以北、宜蘭、花蓮可能有陣雨，不排除有較大雨勢；今晚明晨水氣增多、冷空氣南下，強度接近大陸冷氣團，3500公尺以上高山有可能下雪。

中央氣象局預報員官欣平告訴中央社記者，今晚起水氣多，鋒面將通過，中部以北、宜花會有陣雨，台東、南台灣局部短暫陣雨；特別提醒民眾，這波鋒面對流性強，可能會有雷雨現象，今晚到明天清晨可能會有局部較大雨勢發生。

官欣平指出，明天白天開始水氣減少，緊接著冷空氣南下。降雨部分，迎風面北部、東半部有短暫雨，中南部則是轉為多雲、偶有短暫雨的天氣。

官欣平表示，今晚至明晨若水氣及溫度能配合，3500公尺以上高山（玉山）不排除有降雪的機會，再往後幾天水氣愈來愈少，要看見飄雪的可能性相對不高。

官欣平提到，預估這波冷空氣會持續影響至10日，強度接近大陸冷氣團，北部、西半部、東北部清晨低溫約攝氏13至15度，花東約17、18度。北台灣白天涼冷，明天高溫僅16、17度，一直到10日高溫估計不超過20度，中部高溫約21、22度，南台灣約24度，要留意日夜溫差。

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官欣平說，冷空氣預計11、12日減弱且水氣少，只有東半部、北部山區有零星短暫雨；11、12日也是本週天氣較穩定的2天空檔，13、14日又有鋒面接近加東北季風影響，氣溫下降，降雨範圍中部以北、東半部為主。

官欣平提醒，冷空氣減弱的11、12日這2天，西半部及馬祖容易有霧或低雲，影響能見度；今晚起台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9到10級強陣風，其他沿海空曠地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。（編輯：管中維）1110207

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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