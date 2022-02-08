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東北季風增強 北台灣整天涼冷

2022/2/8 08:18
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（中央社台北8日電）中央氣象局表示，今天清晨鋒面已通過，降雨在昨晚至今晨較為明顯，今天鋒面後的東北季風增強，北台整天涼冷；北部東半部短暫雨，中南部降雨緩和。

氣象局表示，今天清晨鋒面已通過，降雨在昨晚至今晨較為明顯，今天鋒面後的東北季風增強，涼冷空氣南下，北部及東北部天氣轉涼冷，其他地區早晚亦涼。

氣象局預測，今天中部以北及東北部低溫約攝氏14、15度，南部即花東16至18度，北部及東北部整天涼冷，預測高溫只有15至17度，花東及中部20、21度，南台灣高溫仍可達26度左右，但清晨各地皆涼冷，仍須添加衣物注意保暖。

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氣象局表示，由於今天白天水氣逐漸減少，降雨轉為以迎風面為主的北部、東半部地區，中南部雨勢趨緩，轉為多雲到晴的天氣。

此外，東北風增強，台南以北、東北部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9到10級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊作業或活動請多注意安全；澎湖箱網等海水養殖產業也請特別注意防範寒害。（編輯：陳政偉）1110208

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