勞工打第3劑可請疫苗接種假 雇主可不給薪

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）國內如火如荼施打第3劑COVID-19疫苗，勞動部今天說，勞工接種疫苗或接種後有不良反應，可請疫苗接種假，去年也接獲申訴，不乏上市上櫃公司不給假，提醒雇主注意。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛會中表示，近期接獲許多民眾及事業單位詢問勞工接種第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，是否可請疫苗接種假。

黃維琛說，中央流行疫情指揮中心之前已經宣布，只要是勞工前往接種COVID-19疫苗，或是接種後發生不良反應，從接種日起到接種次日24時止，勞工都可持憑疫苗接種紀錄卡請疫苗接種假，「不限劑次」。

黃維琛強調，勞工如果符合請疫苗接種假規定，雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理，也不可扣發全勤獎金、解僱或給予不利處分，另外由於接種疫苗不可歸責於雇主，勞工請疫苗接種假期間，並沒有強制雇主應給付薪資。

黃維琛也提到，去年有接獲勞工申訴雇主不給疫苗接種假，後來深入了解，當中不乏上市上櫃等大規模公司不符合規定，後來都轉地方政府處理，有些是雇主沒有給、有些是公司系統沒有相關請假選項，導致勞工無法請。

黃維琛表示，雇主如果因勞工請疫苗接種假而扣發全勤獎金，將依違反勞動基準法第22條工資應全額直接給付勞工的規定處罰，如果強制勞工只能請特別休假、普通傷病假或事假，則可分別處新台幣2萬元以上100萬元以下罰鍰。（編輯：管中維）1110208