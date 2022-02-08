九族櫻花祭登場 遊客免出國彷彿置身日本

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九族文化村「九族櫻花祭」展開，企劃部經理黃瑞奇8日表示，3月6日前陸續將有八重櫻、吉野櫻、新品種台灣雪櫻、富士櫻綻放，其中以八重櫻、富士櫻數量最多，約占園區5000多棵櫻花的8成。（九族文化村提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年2月8日

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）九族櫻花祭登場，目前八重櫻花開約8成、吉野櫻5成、台灣雪櫻滿開，富士櫻則是2月下旬接力爭豔，直到3月初都有不同櫻花可賞，園內也布置許多造景，讓遊客彷彿置身日本賞櫻。

疫情影響，民眾難前往日本賞櫻。九族文化村今天邀魚池鄉長劉啟帆等人宣布九族櫻花祭展開，九族企劃部經理黃瑞奇向媒體表示，3月6日前陸續有八重櫻、吉野櫻、新品種台灣雪櫻、富士櫻綻放，其中以八重櫻、富士櫻數量最多，約占園區5000多棵櫻花的8成。

黃瑞奇說，其中台灣雪櫻由農業專家創新培育，園區獨家引進，去年首度曝光即吸引遊客目光，九族文化村還特別為這款白色櫻花辦理公開票選活動，最終決定命名為「台灣雪櫻」，別名白色戀人。

黃瑞奇表示，園內櫻花有專人照顧，除澆水、施肥、驅蟲，並定期對櫻花「說好話鼓勵」，也常放音樂給櫻花聽，每年立春舉辦「櫻花供養」儀式，樹上綁魷魚乾誘鳥，並以茶、米酒奉祭櫻花，以示和諧共生精神，及展現園區對櫻花、大自然給予的守護與感恩。

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黃瑞奇說，22年前始創櫻花節慶活動，打造出台灣第一夜櫻，每年吸引超過30萬名賞櫻遊客，今年櫻花祭規模一樣盛大，規劃許多日本風格拍照場景並有日式浴衣出租，還有表演節目如日本舞踊、太鼓、夜舞祭、火舞、櫻花茶會等，遊客不用出國即可感受日式氛圍。

劉啟帆說，九族櫻花祭每年吸引許多遊客賞櫻，鄉公所合作推廣農特產品，歡迎選購魚池鄉蘭花、紅茶、香菇、咖啡；日月潭國家風景區管理處也表示，在管理處輔導下，九族文化村最早開始推動賞櫻，遊客還可搭乘纜車，以水、陸、空3D方式賞花。（編輯：謝雅竹）1110208