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3隻糙齒海豚擱淺八里 海保署救援運送基隆照護

2022/2/9 20:36（2/9 21:17 更新）
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新北市動保處表示，9日陸續發現3隻活體糙齒海豚擱淺八里岸際，經獸醫檢查確認3隻糙齒海豚健康狀況尚可，但因海象不佳暫時無法野放，將送往基隆安置，擇日再送他們重返大海懷抱。（新北市政府動物保護防疫處提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月9日
新北市動保處表示，9日陸續發現3隻活體糙齒海豚擱淺八里岸際，經獸醫檢查確認3隻糙齒海豚健康狀況尚可，但因海象不佳暫時無法野放，將送往基隆安置，擇日再送他們重返大海懷抱。（新北市政府動物保護防疫處提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月9日
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（中央社記者洪學廣高雄9日電）新北市八里海灘今天有3隻活體鯨豚擱淺，海保署、動保單位派員到場判斷3隻都是雄性糙齒海豚，體長各約2公尺，幸狀況穩定，經評估已送往基隆八斗子岸置中心照護。

海洋保育署晚間發布新聞稿指出，上午獲報新北市八里海灘發現2隻活體鯨豚擱淺，海巡署第三巡防區、新北市政府動物保護防疫處、海保救援網（MARN）救援團隊中華鯨豚協會及海保署桃竹保育工作站到場處理。

海保署表示，中午再獲報現場又有1隻海豚擱淺，現場人員判斷這3隻均為糙齒海豚，經現場保濕、鎮定後，下午5時已將3隻鯨豚運抵基隆八斗子岸置中心。

海保署指出，根據救援團隊獸醫現場判斷，3隻糙齒海豚體態都偏瘦，呼吸穩定，先發現的2隻海豚並無外傷，第3隻海豚有輕微外傷及疑似發炎情形。經新北市政府動保處與MARN團隊討論，協調基隆市政府安排後，3隻海豚均送八斗子岸置中心照護。

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目前這3隻海豚順利抵達八斗子岸置中心，狀況穩定，正由中華鯨豚協會獸醫進行醫療照護，也召募志工協助記錄、動物保定、現場維護等工作。

海保署資料指出，糙齒海豚分布在三大洋的泛熱帶海域及部分溫帶海域，主要活動在水深1000公尺以上的大洋，也會靠近大陸棚海域。台灣海域在新竹至台中海域，以及花蓮曾有目擊紀錄，且北海岸、西部與南部有多次活體擱淺或迷航事件發生。這次3隻海豚體長在2公尺上下，都是雄性。（編輯：戴光育）1110209

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