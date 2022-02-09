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3隻糙齒海豚擱淺八里 海象差無法野放、暫置基隆

2022/2/9 16:53（2/9 17:06 更新）
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新北市動保處表示，9日陸續發現3隻活體糙齒海豚擱淺八里岸際，經獸醫檢查確認3隻糙齒海豚健康狀況尚可，但因海象不佳暫時無法野放，將送往基隆安置，擇日再送他們重返大海懷抱。（新北市政府動物保護防疫處提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月9日
新北市動保處表示，9日陸續發現3隻活體糙齒海豚擱淺八里岸際，經獸醫檢查確認3隻糙齒海豚健康狀況尚可，但因海象不佳暫時無法野放，將送往基隆安置，擇日再送他們重返大海懷抱。（新北市政府動物保護防疫處提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月9日
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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）3隻糙齒海豚今天陸續被發現擱淺在新北市八里岸際，新北市動保處等單位前往救援，雖初步判斷海豚健康狀況尚可，但由於海象不佳無法野放，先送到基隆市八斗子安置再擇日野放。

新北市政府動物保護防疫處長楊淑方下午向中央社記者表示，今天上午和中午分別在八里安檢所旁和附近岸際各發現2隻和1隻共3隻活體糙齒海豚擱淺，經中華鯨豚協會派遣獸醫師前往初步檢查後，3隻糙齒海豚健康狀況尚可，活動力也還可以。

楊淑方指出，3隻糙齒海豚都是雄性，體長約200公分至210公分，屬於成年海豚。由於糙齒海豚具有群體活動習性，研判這3隻糙齒海豚可能是小群體，彼此在追逐或追食過程中不慎擱淺。

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楊淑方表示，原本打算就地野放，但因為現場海象不佳，浪高約2公尺，無法當場野放，為海豚施打鎮靜劑後，3隻糙齒海豚下午4時由動保處管制車載送到設在基隆市八斗子岸置中心的基隆救援站安置，未來將視天候狀況再擇日野放。

根據台灣國家公園生物多樣性資料庫與知識平台網站介紹，糙齒海豚屬於「珍貴稀有」保育類等級，成體體長為2.1至2.6公尺，因牙齒具有細小的紋路而得名，主要出沒於海水面溫度在攝氏25度以上的溫暖外海，常見於大陸棚外的遠洋深海區，除了綠島外，台灣未有海上目擊紀錄。（編輯：李錫璋）1110209

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