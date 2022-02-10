高雄親友群聚案感染源疫調 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北10日電）國內疫情持續，昨天高雄市出現一起4人確診的親友群聚，衛生單位緊急匡列接觸者，清查接觸者進行採檢，以釐清感染源。疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午2時將說明最新疫調。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心說明，高雄昨天出現4例感染源待釐清個案，尚查無與高雄港群聚傳播鏈關聯性，為一起親友群聚，指標個案在過年曾與親戚聚餐，匡列隔離採檢，發現當天共餐的2名親戚確診，甚至其中1名親戚的女友也染疫。

社區感染源待釐清疫情南北兩頭燒，新北市樹林昨天出現移工確診COVID-19，感染源待釐清，個案尚未列案號，預計將列入今天個案名單，最新疫調也會在今天記者會說明；截至目前，除樹林染疫移工外，加上板橋一家4口群聚，新北目前共2起源頭不明疫情。

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COVID-19疫苗施打被視為恢復正常生活關鍵之一，台灣今年已買到莫德納疫苗和AZ疫苗，BNT疫苗卻遲無下文。指揮中心證實，BNT採購合約「正在洽談」，已先著手準備750萬劑物流冷鏈，更進一步的BNT疫苗採購洽談進度與後續規劃，將是今天下午疫情記者會焦點之一。

第22期1922疫苗預約平台自昨天上午10時起，開放民眾分流預約接種疫苗追加劑，可供應量154萬8233劑疫苗作為加強劑，莫德納釋出逾81萬劑、BNT有58萬劑以上、高端則約有11萬劑、AZ約2萬劑。指揮中心鼓勵符合資格者盡快預約接種。（編輯：陳政偉）1110210