男子長期聲音沙啞咳嗽 就醫才發現喉嚨長腫瘤

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（中央社記者蘇木春台中10日電）台中市許姓男子長期有聲音沙啞、慢性咳嗽等症狀，到醫院檢查才發現喉嚨有肉芽腫瘤，經藥物治療改善不適症狀、腫瘤也消失，醫師提醒，若喉嚨沙啞超過2週，就應盡速就醫檢查。

烏日林新醫院今天發布新聞稿表示，45歲許男長期有聲音沙啞、慢性咳嗽症狀，常覺得有異物感不自覺清喉嚨，原以為感冒或聲帶長繭，到診所治療卻不斷復發。

許男日前到醫院做鼻咽喉內視鏡檢查，才發現喉嚨左側聲門長了約0.5公分的肉芽腫瘤，研判是胃酸逆流至喉嚨引起，經藥物治療後腫瘤消失，也改善聲音沙啞、慢性咳嗽問題。

烏日林新醫院耳鼻喉科主任洪宇軒表示，許多民眾到耳鼻喉科門診，表示自己沒有胸口灼熱感，也沒有明顯胃酸逆流的感覺，但喉嚨卻非常不舒服，但在做完鼻咽喉內視鏡檢查後，都會發現聲門黏膜紅腫、增厚，甚至長出腫瘤等胃酸逆流症狀。

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洪宇軒指出，一般在治療咽喉逆流症，建議配合醫囑按時服藥，治療時間至少要3個月，如果症狀仍未完全好轉，可以再多進行3個月的療程。許姓患者在藥物治療的第1個月，症狀有大幅改善，但經鼻咽喉內視鏡檢查時腫瘤仍在，一路配合治療7個月後，經追蹤檢查發現腫瘤完全不見了，整個療程不需侵入式手術介入。

洪宇軒說明，胃食道逆流為現代人常有的文明病，除了典型胸悶、火燒心、嘔酸水的症狀以外，很多人不知道其實胃酸也會逆流到喉嚨，造成喉部的不適導致出現腫瘤。若喉嚨沙啞超過2週，應提高警覺盡快至耳鼻喉科檢查，及時治療大多都能獲得改善。（編輯：黃世雅）1110210