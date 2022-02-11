空姐轉種雨來菇 製成調味料獲比利時美味大獎

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前空服員丁采綸（前右）在屏東滿州種植雨來菇，並將其製成調味料「天香十三味」，榮獲比利時布魯塞爾iTQi國際頂級美味大獎的評鑑2顆星，她11日展示獲獎調味料，並分享種植雨來菇一路走來的艱辛過程。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年2月11日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）曾擔任空姐的屏東滿州鄉農民丁采綸，利用雨來菇製作「天香十三味」調味料，榮獲比利時布魯塞爾iTQi國際頂級美味大獎的評鑑2顆星。

屏東縣政府今天召開記者會，由副縣長吳麗雪頒發「調味翹楚」匾額表揚，農糧署副署長姚志旺也到場鼓勵，丁采綸在現場展示「天香十三味」，並分享種雨來菇一路走來的艱辛。

丁采綸曾擔任長榮航空空姐，9年前到屏東滿州鄉旅遊，愛上滿州鄉的清幽環境及雨來菇的美味，後來從事保險業務，在業績達到最高峰時，5年前，她毅然到滿州鄉找地種雨來菇。

丁采綸表示，自己先在人跡罕至的滿州鄉里德村野溪旁租地種植雨來菇，前年再轉到鄰近的牡丹鄉租8分農地，取名「沁園生態農場」，種植的雨來菇品牌名取名「空姐雨來菇」。

丁采綸在2019年獲農委會百大青農，她表示，自己的雨來菇取得有機認證外，也取得清真、綠色保育和特色旅遊場域認證，目前是恆春半島最大有機雨來菇種植戶，並開發雨來菇黃金泡菜、素水餃、韓式雜菜粉絲、泰式打拋豬肉。

丁采綸同時與廠商合作，開發清真認證的健康活力麵和「天香十三味」調味料，她表示，「天香十三味」用途廣泛，除拌麵、拌飯，也可作為沾醬調料、醃漬及鍋底等用途。

丁采綸說，雨來菇又稱為「情人的眼淚」，其實並非菇類，而是藻類，學名陸生藍綠藻Nostoc commune，是真正的地球原生種，含有鈣質約為木耳的46倍，鐵質約為葡萄的48倍，是素食者養分攝取的聖品之一。

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吳麗雪表示，很開心看到屏東有農產品獲得比利時獎項，將農業從1級慢慢提升到3級，將新的技術、概念帶進來，提升產值，更能增添青農對屏東農業的信心，進而回到故鄉發展。

縣府表示，比利時布魯塞爾iTQi國際頂級美味大獎產品的評鑑由專業廚師、品酒師和飲料專家組成的評委會品嘗，風味品質達到或是超過評委預期的產品，被授予相應級別的獎章，3顆星為最高榮譽，是世界4大美食獎之一。（編輯：黃世雅）1110211