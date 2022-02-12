鄭文燦：日翊物流2/14複檢結果決定復工時程

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桃園市12日再新增3例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案及6例境外移入個案，市長鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，目前就足跡及風險調查來看，社區屬相對安全。（桃園市政府提供）中央社記者葉臻傳真 111年2月12日

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（中央社記者葉臻桃園12日電）桃園市長鄭文燦今天表示，桃園昨天的本土個案，疫調足跡有發生群聚的「農家樂小吃店」，將調查關聯；日翊物流部分會根據2月14日的採檢結果決定復工時程。

桃園市今天新增3例（案19623、案19624、案19645）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，以及6例境外移入個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，目前就足跡及風險調查，社區看起來相對安全。

鄭文燦表示，境外移入個案中，案19592是1月23日從中國入境，解隔採檢陰性，2月7日返家進行自主健康管理期間採檢確診，採檢同住家人後，2名女兒（案19623、案19624）確診；2名女兒在寒假後就未到校，昨天開學也沒有去，因此學校沒有風險。

鄭文燦表示，案19645是60多歲男性，曾接種2劑莫德納疫苗，為信實公司在桃園機場夜班清潔員，1月初曾因桃機群聚事件被居隔到1月21日，解隔採檢陰性、恢復上班，定期採檢結果沒有異常，直至昨天例行性採檢時確診，預判是舊案，已針對同組工作人員、交通車人員匡列20人居家隔離。

鄭文燦也表示，針對昨天的個案19558，為日翊物流員工衍生的家庭感染，曾被自主健康管理、居家隔離，都未外出，1月29日採檢陰性，2月9日採檢陽性確診。

鄭文燦表示，案19558經追蹤足跡，發現曾與友人去過群聚事件之一的「農家樂小吃店」，市府當時因為農家樂小吃店群聚展開採檢，案19558和友人當時採檢都是陰性，但現在CT值高又有足跡重疊，是否有感染關聯仍要由中央判定，目前正在進行血清抗體調查。

鄭文燦也說，日翊物流正在進行後續收尾階段，所有員工都要進行健康監測，昨天也針對1166名員工及往來廠商進行快篩、結果都是陰性，預計2月14日要再採檢一次，會根據2月14日採檢結果決定日翊物流復工時程。（編輯：方沛清）1110212