高雄砂石場群聚是否再擴大 莊人祥下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）國內COVID-19疫情持續，高雄親友群聚燒進砂石場，更衍生出苗栗及台南等跨縣市病例，疫情是否再擴及他處，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午2時記者會說明最新疫調。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，昨天新增11例本土病例，有7例與高雄砂石場相關，由於個案過年期間曾到苗栗親友家中聚會，經採檢苗栗5名家人都確診，疫情燒進外縣市，高雄砂石場群聚累計至昨天共27人染疫。

除高雄砂石場群聚再擴大，桃園市昨天也新增1起家庭群聚，根據指揮中心疫調，2群聚案中都有從中國返台的旅客，研判可能都是在防疫旅館期間遭感染。不少專家提醒，國內部分陰轉陽個案可能是「被關起來才感染」，中央是否進一步改善檢疫場所通風管理備受關注。

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另外，嘉聯益新北樹林廠日前爆發移工COVID-19群聚疫情，指揮中心昨天發現，這起群聚檢出與桃園機場、亞旭電腦相同病毒序列，可能是移工跨廠接觸染疫，但確切關聯性仍有待釐清，最新疫調結果將是今天下午疫情記者會焦點之一。

指揮中心統計，截至昨天國內累計1萬9515例確診，分別為4154例境外移入，1萬5307例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，另13例為境外移入。（編輯：張雅淨）1110213