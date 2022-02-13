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法官轉披律師袍 以自媒體拉近民眾與司法距離

2022/2/13 17:46（2/14 09:42 更新）
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由法官轉任律師的林世民（左）與夥伴呂宗燁（右）共同成立法律事務所，將以自媒體方式呈現訴訟中可能遇到的相關問題，透過「法官」的經驗要讓民眾知道司法的距離並不遠。中央社記者趙麗妍攝 111年2月13日
由法官轉任律師的林世民（左）與夥伴呂宗燁（右）共同成立法律事務所，將以自媒體方式呈現訴訟中可能遇到的相關問題，透過「法官」的經驗要讓民眾知道司法的距離並不遠。中央社記者趙麗妍攝 111年2月13日
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（中央社記者趙麗妍台中13日電）擔任20年法官的林世民，去年由法官轉任律師，他希望能幫助更多在司法中徬徨的民眾，因而透過自媒體，呈現在訴訟中會遇到的問題，讓民眾更懂得如何面對司法。

林世民去年8月辭去法官轉任律師，希望能以「律師」身分幫助更多人，他今天成立法律事務所，將以自媒體方式呈現訴訟中可能遭遇的相關問題，透過「法官」的經驗要讓民眾知道司法的距離並不遠。

林世民分享自法官轉任律師的心路歷程。他說，從事審判事務近20年，從事民事、刑事及勞動案件，站在司法前線，觀察到許多法官、檢察官都很重視人民的自由與權利，傾聽民眾心聲，但礙於案件繁多及彼此身分界線，加上法律人的思考方式與民眾的思維方向不同，希望能接觸、幫助更多人。

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林世民指出，擔任法官1個月可處理15起案件，但對人的關心卻僅能侷限在自己承接的案件中，但擔任律師可有更多機會接觸不同階層的人，以自身專業協助他們。

法律事務所將用自媒體的方式，呈現民眾在訴訟過程可能遭遇的問題，將彙整過去案例，告訴民眾在案件每個過程可能的對話方向；未來也希望前往偏遠地區，幫助弱勢民眾，落實社會公平正義的精神，讓司法持續正向發展。（編輯：陳仁華）1110213

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