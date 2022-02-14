陳時中鼓勵接種 民生所需場域不會用疫苗限制

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北14日電）中央流行疫情指揮中心最新統計，追加第3劑人口涵蓋率近3成。指揮官陳時中今天重申，鼓勵疫苗接種，但大眾運輸工具等民生所需的場域，不會用疫苗限制。

指揮中心統計，2月12日至13日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種23萬6599劑；截至目前疫苗接種人口涵蓋率第1劑82.29%、第2劑75.60%；第3劑基礎加強劑0.77%、追加劑接種率29.56%。

陳時中今天宣布邊境檢疫政策規劃放寬方向，其中一項防疫配套措施是提升第1至第3劑疫苗涵蓋率以及長者接種率。

媒體提問，台大公衛學院學者認為，疫苗涵蓋率無法提高，與長者不願接種有關，建議比照八大行業，要求民眾完整接種2劑疫苗，才能使用大眾運輸工具、參與大型活動等。

陳時中重申，民生所需的場域，不用疫苗限制。他指出，疫苗接種與否涉及個人權益與公共利益比較，強制長者接種疫苗，恐怕不是很好的方式。

陳時中以奧地利為例，原本也在研議強制接種疫苗的相關法規，但專家討論下，也研議放寬；指揮中心還是會用鼓勵接種的方式進行。

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媒體也詢問，遭匡列隔離，各縣市收費做法不同。陳時中重申，居家隔離是以在家隔離為主，除非是陽性率非常高、移工或者居家環境無法達到1人1室要求，才會擇定以專案辦理至集中檢疫所隔離，基本上集中檢疫所不收費，但若地方政府認為有必要擴大匡列範圍，與中央的原則不符，地方政府就要考慮支付費用。

另聯合新聞網報導，龜山檢疫所遭投訴房間之間有可互通的門，是否違反規定，陳時中回應，若房門兩邊都可上鎖，且門不是一直都打開，則可視為封閉的房間。（編輯：管中維）1110214