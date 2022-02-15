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日本草莓、韓國人參農藥超標 全數邊境攔截

2022/2/15 11:56（2/15 12:06 更新）
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食藥署15日公布最新邊境檢驗不合格名單，日本進口鮮草莓被檢出農藥殘留超標不符規定。（食藥署提供）中央社記者江慧珺傳真 111年2月15日
食藥署15日公布最新邊境檢驗不合格名單，日本進口鮮草莓被檢出農藥殘留超標不符規定。（食藥署提供）中央社記者江慧珺傳真 111年2月15日
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（中央社記者江慧珺台北15日電）食藥署公布最新邊境檢驗結果，日本蜜瓜與草莓、韓國人參、智利櫻桃等年節常見禮盒農產品，有數批遭檢出農藥殘留超標，檢驗不合格產品全數在邊境攔截，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有29項檢驗不合格產品，如日本鮮百合、鮮草莓、鮮蜜瓜、鮮蜜柑等，以及韓國人參、智利櫻桃等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕說，本週檢出超過2批不合格的品項包含日本百合、日本草莓、韓國人參與智利櫻桃，都是年前進口送驗的品項，且日本草莓正值產季，推測可能與年節期間送禮、業者進口較多有關。

另燕多多國際貿易有限公司自越南進口1批、重達2779公斤的冰糖燕窩，邊境查驗檢出防腐劑苯甲酸每公斤0.09克以及己二烯酸每公斤0.07克。

陳慶裕說，依國內規定，燕窩並不在上述2種防腐劑的准用範圍內，這也是國內近半年來邊境檢驗首度有進口燕窩不符合國內食品規範。

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陳慶裕表示，逢年過節衛生主管機關會展開節慶食品專案稽查，食藥署也會根據各地稽查結果，針對特定品項同步提高查驗比例，以確保民眾經常購買的食品符合食安規定。

此外，食藥署今天公布民國110年豆製品製造業稽查專案結果，共查核包裝產品標示62件，並抽驗177件豆製品，查核結果有2件豆製品標示不符規定、9件豆製品產品檢出過氧化氫或防腐劑超標。相關不符規定產品，已由各地衛生局依法裁處。（編輯：陳政偉）1110215

食藥署15日公布最新邊境檢驗結果，包含韓國人參等被檢出農藥超標，檢驗不合格產品全數在邊境攔截，未流入市面。（食藥署提供）中央社記者江慧珺傳真 111年2月15日
食藥署15日公布最新邊境檢驗結果，包含韓國人參等被檢出農藥超標，檢驗不合格產品全數在邊境攔截，未流入市面。（食藥署提供）中央社記者江慧珺傳真 111年2月15日
燕多多國際貿易有限公司自越南進口1批、重達2779公斤的冰糖燕窩，被檢出添加的防腐劑不符合國內食品規範。（食藥署提供）中央社記者江慧珺傳真 111年2月15日
燕多多國際貿易有限公司自越南進口1批、重達2779公斤的冰糖燕窩，被檢出添加的防腐劑不符合國內食品規範。（食藥署提供）中央社記者江慧珺傳真 111年2月15日
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