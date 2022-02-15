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華航獲永續年鑑航空業銀獎 蟬聯全球第2

2022/2/15 14:10
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（中央社記者汪淑芬台北15日電）中華航空公司推動環境、社會、公司治理（ESG）永續經營成果傳佳績，國際永續評比機構S&P Global公布最新2022年永續年鑑結果，華航獲航空業銀獎，蟬聯全球第2名。

華航今天發布新聞稿表示，全球僅7家永續績優航空公司入列2022年永續年鑑。

華航也宣布加入「TALENT, in Taiwan 台灣人才永續行動聯盟」，承諾共同推動人才永續發展與培育，提升台灣人才競爭力。

2022年永續年鑑依照2021年道瓊永續指數（DJSI）年度評鑑結果彙編，針對全球61個產業、超過7500家大型企業的永續績效進行評比，各產業前15%企業且總得分達標準以上才能獲獎。

華航自2016年起，3度獲得永續年鑑航空業銅獎，去年晉升銀獎，今年在全球51家航空公司中脫穎而出。

華航表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創航空產業，儘管面臨嚴峻考驗，華航仍將持續推展各面向永續作為，展現永續經營的決心。（編輯：張雅淨）1110215

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