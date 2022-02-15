延後到校從早自習不考試開始 教育團體認為可行

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（中央社記者陳至中台北15日電）學生團體呼籲國高中延後到校，教育部長潘文忠今天說，會朝第一節課前不考試開始，增加學生自主規劃空間。教育團體多認為折衷可行，比原先提案要延後到9時30分，影響範圍小了許多。

網友於民國109年12月提案將國高中上課時間改為9時30分到下午5時，迅速通過附議門檻提案。經過多次公聽會和網路平台討論，教育部長潘文忠今天說，將朝第一節課前不考試、增加學生自主規劃空間著手，相關政策預計3月初公布，最快111學年度（今年8月起）實施。

對於上述政策方向，教育團體多持支持立場。全國家長會長聯盟（全長聯）監事王瀚陽接受中央社電訪表示，第一節課前不考試，等於讓學生8時到校，比起最初提案要大幅延後到9時30分，是可以接受的調整。

王瀚陽表示，在課綱時數不變的情況下，晚到校勢必會晚放學，且9時多上學，會和一般上班族的通勤時間衝突。8時是可以接受的範圍，可以讓高中生有足夠睡眠、維持自律生活，國中小學生則是牽涉到接送問題，會連帶影響家長作息，應先維持原時段。

全國中小學校長協會理事長張信務表示，原先有人建議，一週5天仍規定其中1天要7時30分到校，方便校方安排活動。教育部目前規劃更為鬆綁，5天都不強制早自習，有更多的自主空間，學生也可自行安排與教師合作學習，由各校因地置宜。他認為高中生已接近成年，藉此可培養自主規劃的能力，具有正面教育意義。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）理事長高孟琳表示，維持8時10分開始上第一節，而不強制早自習，是一個折衷的辦法，「基本上不會有困難。」他認為許多學校早自習本就不會考試，新政策不會有太大的影響，也能達到晚30分鐘到校的目的，讓學生有更多睡眠時間。

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台灣青年民主協會（青民協）今天發出新聞稿，肯定教育部正面回應，全面開放早自習自由參與，是檢討學生在校時間過長、休息時間不足的第一步，也呼應108課綱強調的自主學習。

不過青民協也呼籲教育部研議配套，與第一線教師、家長，尤其是私立學校做好溝通，務必在新規定上路後，不分公、私校都能落實，避免發生「教育部訂一套、學校做一套」的情形。（編輯：陳清芳）1110215