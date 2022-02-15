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元宵燈籠新玩法 輔大醫院供兒童早療及長輩復建

2022/2/15 18:42（2/15 18:51 更新）
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輔仁大學附設醫院把新北金虎爺的燈籠提供兒童早療及長者使用，手作過程可訓練專注力及手部肌肉發展，讓老少玩復健增添醫趣。（輔大醫院提供）中央社記者王鴻國傳真 111年2月15日
輔仁大學附設醫院把新北金虎爺的燈籠提供兒童早療及長者使用，手作過程可訓練專注力及手部肌肉發展，讓老少玩復健增添醫趣。（輔大醫院提供）中央社記者王鴻國傳真 111年2月15日
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（中央社記者王鴻國新北15日電）各地方政府元宵節都會提供免費燈籠供民眾索取，由於手作過程可訓練專注力及手部肌肉發展，輔大醫院就把新北金虎爺燈籠提供給兒童早療及長者使用，讓老少玩復建增添樂趣。

輔仁大學附設醫院今天發布新聞稿，社區副院長劉志光說，新北市政府提供一些金虎爺小提燈，除了贈送員工、市民外，也可提供醫療專業需要。院方分別提供兒科病房﹑早期療育中心及泰山區奇蹟之家綜合長照機構。

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早療中心小朋友在復健師協助教導下，興奮的完成作品並帶回家。奇蹟之家主任邱加瑜說，長輩做燈籠做得很開心，可以達到活絡心智的效益和樂趣。

復健科主任陳思遠說，小朋友本來就喜歡燈籠的可愛造型，容易被吸引，這可以訓練專注度和手指肌肉發展，進而達到成就感；神經內科主治醫師黃永銓說，燈籠在這個時節，對老人家是種熱鬧氣氛，除了手作燈籠運動，更是懷舊情懷，象徵過年給他們的關心與溫暖。（編輯：方沛清）1110215

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