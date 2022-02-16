更多編輯台推薦新聞：
年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫
生活

年逾萬人罹頭頸癌 口腔頻潰瘍、吞嚥卡卡快就醫

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客
生活

圖輯／台北西華飯店營業32年熄燈 員工鞠躬送走最後一批旅客

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習
國際

烏克蘭局勢見轉折 俄羅斯加強外交斡旋、終止大規模演習

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
確診航警沒講曾到北投載女兒 疫調不實開罰6萬元
首頁 / 生活

台南三井OUTLET試營運8天 搶先體驗湧人潮

2022/2/16 16:14（2/16 16:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日商三井不動產集團在高鐵台南站旁打造MITSUI OUTLET PARK，16日起展開試營運，上午就有不少民眾在開門前排隊等待進場。中央社記者楊思瑞攝 111年2月16日
日商三井不動產集團在高鐵台南站旁打造MITSUI OUTLET PARK，16日起展開試營運，上午就有不少民眾在開門前排隊等待進場。中央社記者楊思瑞攝 111年2月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南16日電）日商三井不動產集團在高鐵台南站旁打造MITSUI OUTLET PARK，今天開始試營運8天，業者雖低調未對外宣傳，仍吸引許多民眾前往，警方鼓勵民眾多利用大眾運輸工具。

MITSUI OUTLET PARK今天中午12時開始試營運，開門前就有民眾在門口排隊，其中有許多人拿起手機錄影、拍照，記者現場觀察，業者調派交通指揮人員在附近路口及停車場入口處疏導交通，交通動線還算順暢。

商場內部首次對外公開，有人專程從高雄駕車前來，也有搭乘高鐵的旅客順道走過馬路來感受一下商場氛圍，多數民眾先四處觀看商場內的設施及櫃位，美食區也很快就有民眾點餐消費，商場公告場內嚴禁邊走邊吃，餐飲區設置透明隔板，降低病毒傳播風險。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

三井不動產集團對試營運一事相當低調，僅強調預定於25日開幕，而據入口處張貼的公告指出，從今天起到23日試營運8天，24日休館1天，25日正式開幕。

針對MITSUI OUTLET PARK試營運，台南市政府交通局規劃替代道路供用路人選擇，轄區的台南市政府警察局歸仁分局也針對商場開幕規劃交通疏導勤務，並呼籲民眾若遇交通管制，應配合交通疏導人員指揮，可多利用大眾運輸工具前往購物。（編輯：陳仁華）1110216

台南購物商城MITSUI OUTLET PARK自16日起展開試營運，首日即吸引不少民眾前往體驗新商場氛圍。中央社記者楊思瑞攝 111年2月16日
台南購物商城MITSUI OUTLET PARK自16日起展開試營運，首日即吸引不少民眾前往體驗新商場氛圍。中央社記者楊思瑞攝 111年2月16日
位於高鐵台南站旁的大型購物廣場MITSUI OUTLET PARK 台南，16日起試營運，吸引不少民眾到訪，同時也是內部環境首度公開。中央社記者楊思瑞台南傳真 111年2月16日
位於高鐵台南站旁的大型購物廣場MITSUI OUTLET PARK 台南，16日起試營運，吸引不少民眾到訪，同時也是內部環境首度公開。中央社記者楊思瑞台南傳真 111年2月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族