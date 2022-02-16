高雄國際機場新航廈案通過環評 補減碳效益

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（中央社記者張雄風台北16日電）環保署環評大會今天審查高雄國際機場新航廈環評案。民航局提出設置電動汽、機車充電停車位做為減碳效益，環評委員認為不妥，要求補充修正後，本案通過審查。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第413次會議，審查「高雄國際機場新航廈工程計畫環境影響說明書」。開發單位交通部民用航空局表示，由於現在國際航廈空間不足、設施老舊，並希望加強機場聯外轉乘便利性及與改善捷運站連結性，因此提本案環評。

民航局指出，本開發案上位計畫為「高雄機場2035年整體規劃」，開發基地位於既有高雄機場範圍內，使用面積約92公頃。目標年（2035年）客運量預測，在中度情境下達每年865萬人次；樂觀情境為每年1023萬人次。

環評委員在小組審查時要求開發單位補充綠色運輸整合規劃及減碳效益分析。在本次報告中，民航局以「規劃航廈電動汽、機車充電停車位」做為有效減碳的估算，含1089輛汽車車位及770機車車位，每年可減溫室氣體875噸二氧化碳當量。

環委指出，日前環保署推出機車汰舊換新電動機車政策，上半年由環保署補助新台幣1000元，民眾可以獲得換新電動機車的減碳憑證；但開發單位今天的說法是，只要設停車位，就可以把減碳效益算在上面，有點不妥。

也有環委認為，目前公共工程，節能減碳應該走在前面，可以建議在施工、營運階段，要加強實質節能減碳的規劃。

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環保署綜合計畫處會中表示，不能將停車位都算成減碳效益，只能說是服務設施；環保署環境衛生及毒物管理處則補充，無法看出開發單位的減碳參數是如何設定，及數字與停車位之間的關聯。

經過閉門會議討論，環委要求開發單位修正設置電動車輛停車位減碳效益估算方式；另外鳥擊防制對策納入鳥類習性考量，及提出鳥類繁殖期驅離之相關規劃；環境監測計畫納入鳥類築巢調查等。本案補充修正後通過。（編輯：謝雅竹）1110216