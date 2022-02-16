調查：9成民眾沒用過遠距醫療 近6成願嘗試

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（中央社記者謝方娪台北16日電）南山人壽攜手醫聯網發布民眾健康管理行為趨勢調查，因應數位科技當道，遠距醫療話題熱度增溫，雖仍有9成民眾沒有使用過「視訊診療」及「遠距醫療」服務，不過有近6成表態未來願嘗試。

醫聯網和南山人壽今天共同發布「2022民眾健康管理行為趨勢」調查，其中有3大主要發現，第一，疫情催生健康意識，高達94.8%民眾因疫情更關心自身與家人健康，就診行為也受疫情影響，線上諮詢意願提升。

南山人壽指出，在疫情發生前，有89%民眾選擇到醫院或診所看診；當疫情成為新常態，有近4成民眾會透過線上詢問專業醫師，29%民眾考慮使用視訊看診，原先選擇到附近醫療院所看診的民眾減少至7成，顯示民眾「零接觸、少接觸」的觀念與日俱進，提升線上醫療資源使用意願。

第二項調查發現是預防醫學意識抬頭，有73%民眾持續有定期健檢習慣，其中平均每年1至2次健檢的比例最高；根據調查，收到健檢報告後，民眾最想了解健檢報告數值的意義，選擇健檢報告解說占比高達84%。

其次為1對1醫師諮詢，占比為51%，表示民眾有意願採取後續行為追蹤，再來依序為營養運動建議、定期健康檢查通知、慢性病風險評估、營養師諮詢、生理年齡分析等。

第三項調查發現是因應數位科技當道，遠距醫療話題熱度居高不下，但仍有9成民眾尚未使用過「視訊診療」及「遠距醫療」，顯示數位健康行為尚未普及。

南山人壽指出，歷經疫情催化，調查顯示有58%民眾未來會嘗試使用遠距醫療，更有70%民眾希望遠距醫療服務在疫情趨緩後持續開放，表示民眾對遠距醫療服務抱持正面態度。（編輯：張均懋）1110216