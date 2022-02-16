遺產稅額申報試算755件申請案 逾6成不合條件

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（中央社記者謝方娪台北16日電）首批755件申請遺產稅額申報試算案，僅286件符合稅額試算申請條件，即有超過6成申請案件不合資格。財政部指出，大半原因是被繼承人有其他種類財產或被繼承人遺產稅已有過申報紀錄等。

財政部今年起提供遺產稅申報稅額試算服務，對遺產總額在新台幣3000萬元以下且遺產種類單純的遺產稅案件，主動整合金融機構提供金融遺產資料及遺產稅財產參考清單的不動產、汽車等資料，並核列被繼承人未償債務、公共設施保留地及身心障礙等扣除額，進行稅額試算。

申請人可選擇由國稅局以電郵通知自行下載或寄發紙本試算結果，經確認試算內容無誤，可採線上登錄、簽章寄回被繼承人戶籍地國稅局或就近洽任一國稅局臨櫃遞送，即完成遺產稅申報，除了免檢附相關證明文件，可節省納稅義務人逐筆填寫申報書及計算應納稅額時間。

財政部賦稅署副署長樓美鐘今天指出，首批申請試算服務案件為1月1日至1月4日的申請件，共有755件，國稅局近日已以電郵通知申請人自行下載或寄發實體試算通知書。

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755件申請遺產稅申報稅額試算的案件中，僅有286件符合試算申請條件，不合資格的400餘件，多半是被繼承人有其他種類財產，占比近25%；另有不合資格的原因是被繼承人遺產已有申報紀錄，占比37%。

樓美鐘指出，不符合適用試算服務條件的400多個案件，或納稅義務人不同意試算內容者，應在被繼承人死亡日起6個月內屆滿前，透過網路或臨櫃自行辦理遺產稅申報。（編輯：張均懋）1110216