北市親子陪病規範 同住或打滿疫苗者優先

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文、陳怡璇台北18日電）台北市政府今天公布COVID-19親子同室陪病規範，以孩童確診前就已經同住，或已被匡列為密切接觸者為優先，除特殊狀況，以同一人陪病為原則。

北市府下午舉行防疫因應記者會，市長柯文哲表示，目前5到12歲孩童無法接種疫苗，但小朋友只要確診，家屬不得不進去照顧，松山區點點幼兒園群聚案中，為照顧6名小朋友，就有6名大人一起被感染。

柯文哲提出新的SOP，表示陪病者以發病前即與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病童同住或已被匡列為密切接觸者為優先，不要找完全不符的人陪病，避免不必要感染。

此外，同住者以低風險者為優先，包括疫苗打好打滿者，而且一定要找年輕、65歲以下的人，因為年紀大的一旦感染死亡率太高，真要照顧也是年輕父母，祖父母排除，若有心臟病、腎臟病的慢性病患也要排除。

柯文哲說，陪病以同一人為優先，一人陪到底，以免增加感染機會；在房間內還是要戴口罩，不要同時吃飯，吃飯時保持距離，並注意測量體溫、觀察症狀並加強消毒工作。

柯文哲指出，陪病期間除用餐、飲水，小孩、大人一律配戴口罩，陪病者若願意，市府可提供N95口罩或防護衣；此外，陪病者若為非確診者，匡列時、病童出院前一天、出現症狀時應採檢；若長期住院，陪病者每週至少檢驗一次。（編輯：方沛清）1110218