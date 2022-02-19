台大校長遴委會 蔡明介等21人獲選
2022/2/19 16:22（2/19 16:41 更新）
現任台大校長管中閔110年10月以年齡過大為由，宣布不續任校長，任期到民國112年1月7日，校方近期啟動校長遴選作業，19日在臨時校務會議上投票選出遴選委員會21席中的18席，下午公布當選名單。中央社記者陳至中攝 111年2月19日
（中央社記者陳至中台北19日電）台灣大學校長管中閔不續任，臨時校務會議投票選出遴選委員會中的18席，開票結果出爐，聯發科董事長蔡明介等人當選，加上教育部指派的3席委員，將負責遴選新任台大校長。
管中閔去年10月以年齡過大為由，宣布不續任校長，任期到民國112年1月7日止，校方啟動校長遴選作業，今天召開臨時校務會議，投票選出遴選委員會21席中的18席，以下為當選名單。
學院推薦教研人員代表（7席）為黃慕萱、吳俊傑、吳明賢（台大醫院院長）、李世光、林裕彬、蕭朱杏、鄭石通。
學院推薦校友代表或社會公正人士（4席）為趙永茂（學者）、陳思寬（永豐金控董事長）、蔡明介（聯發科董事長）、詹森林（學者）。
校友總會推薦校友代表或社會公正人士（2席）為包宗和（學者）、羅竹芳（學者）。
行政會議推薦校友代表或社會公正人士（3席）為梁賡義（國家衛生研究院院長）、蔣丙煌（前衛生福利部長）、黃翠慧（和通創投董事長） 。
行政人員代表（1席）為吳義華。
學生代表（1席）為江昱霆（研究生協會會長，當選資格應隨職務交接時嬗遞）。
教育部遴派代表（3席，非今天選出）為劉孟奇（教育部次長）、薛富盛（中興大學校長）、蘇慧貞（成功大學校長）。（編輯：吳協昌）1110219
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