台大校長遴委會 蔡明介等21人獲選

現任台大校長管中閔110年10月以年齡過大為由，宣布不續任校長，任期到民國112年1月7日，校方近期啟動校長遴選作業，19日在臨時校務會議上投票選出遴選委員會21席中的18席，下午公布當選名單。中央社記者陳至中攝 111年2月19日