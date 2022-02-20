圓2名少女有自己房間的夢 希望義工團築屋首進花蓮

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（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）台灣希望義工團100多名義工齊心協力下，幫助花蓮秀林鄉低收入游姓一家重建家園，今天上午順利交屋，一圓2名少女有自己房間的夢想；看到新房子完工，一家人感動淚流滿面。

台灣希望義工團以「為弱勢家庭造一個家，築一個未來」為宗旨的社團法人，去年創團，義工約200人，經費來自各界捐助，專案負責人葉志鴻受訪說，去年就完成12間房屋義築，花蓮秀林鄉游家是義工團首度克服長距離的物資、人力動員，到花蓮的首個個案。

義工團教育組長楊明輝接受中央社記者訪問表示，他自秀林鄉一所國小退休後加入志工團隊，因為從族人口中知道此一個案需要幫助，經過勘查、訪問等嚴謹詳細的審查機制，決定協助這一家人。

游姓女子與丈夫和2個女兒住在3坪大的鐵皮屋，游女從小家境貧困，父母雙亡，她的哥哥因精神疾病與她相依為命，多年來一家5口拮据度日，哥哥就睡在鐵皮屋外搭建的半露天房間內。

屋漏偏逢連夜雨，游女罹癌化療後，目前只能靠撿拾資源回收貼補家用，丈夫也因心臟手術後無法再做粗重的工作，只能四處打零工；而就讀高一、國三的2個女兒最大的夢想，就是有自己的房間。

葉志鴻說，義築團隊已有固定模組，利用上週和本週末共4天，出動志工約150人次，完成游家新屋組建，坪數約22坪，內有3房1廳1廚1衛，約使用新台幣75至80萬元左右的善款，包含整棟房屋的鐵材組裝、屋頂外牆封板、水電管路預置、水泥灌漿及廚房、浴室牆壁等。

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重建期間游家一家人也都主動投入，協助搬運材料等工作，今天看到嶄新房屋完工，讓一家人感動到哭出來。

理事長尤瑞豊表示，偏鄉角落有一些家庭因經濟弱勢，以致只能選擇用舊帆布、破木板隨意搭建住居，但地震頻繁及颱風經常侵襲，這些結構不良的拼湊屋不只危險且極易發生火災，更不足以保護性命安全，遑論生活品質；義工團以快速重建弱勢家庭的住居，為弱勢家庭營造一個安全的空間。（編輯：陳仁華）1110220