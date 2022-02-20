EMU3000新路線 預計3月底行駛台中經南迴到台東

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台鐵EMU3000新型城際列車去年底已上路營運，預計3月底增闢新路線，行駛台中經南迴到台東。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）台鐵EMU3000新型城際列車去年底已上路營運，先行駛樹林發車經台北往返花蓮及台東，預計3月底增闢新路線，行駛台中經南迴到台東。

台鐵運務處長劉雙火今天接受中央社記者訪問說，近日內將討論EMU3000新路線，將從台中經南迴至台東，時間可能在3月底，根據目前列車交車情況，台北到高雄的主要西部幹線，可能要到明年才會安排EMU3000加入。

台鐵向日本採購50列共600輛EMU3000列車，去年獲選國際知名產品設計獎Good Design的最佳百大設計。

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EMU3000每列有12個車廂，每個座位都有充電插座和USB插槽，並在第6節首設商務車廂，提供免費餐點， 一般車廂票價比照自強號列車，商務車廂票價是一般車廂的1.43至2.2倍，上路至今非常受歡迎。

根據台鐵交車計畫，EMU3000去年已交付7列，今年還要再交15列，明年交16列，預計2024年全部交完，陸續汰換老舊的復興號、莒光號及PP自強號列車，同時可提升東部幹線40%以上運能。（編輯：管中維）1110220