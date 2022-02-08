EMU3000上路月餘 商務車廂第1萬名旅客獲驚喜禮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台鐵EMU3000型列車營運一個多月，受歡迎的商務車廂「騰雲座艙」8日誕生第1萬名旅客，搭乘車次為411次，從關山到台北，台鐵特別由列車長贈送Rivers隨行杯驚喜禮物及EMU3000型紀念酒。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年2月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北8日電）台鐵EMU3000型列車營運1個多月，受歡迎的商務車廂「騰雲座艙」今天誕生第1萬名旅客，台鐵贈送隨行杯驚喜禮及紀念酒。

台鐵發布新聞稿，EMU3000型新自強號城際列車去年12月29日上路營運，目前已有超過17萬人次旅客搭乘，台鐵列車首設的商務車廂「騰雲座艙」今天產生第1萬名幸運旅客，搭乘車次為411次，從關山到台北，台鐵特別由列車長贈送Rivers隨行杯驚喜禮物及EMU3000型紀念酒。

台鐵表示，會持續辦理「騰雲座艙」每千名旅客驚喜禮物贈送活動，後續第1萬1000名旅客、1萬2000名至第3萬名旅客共20個名額，都有驚喜禮物，另外特別加贈第2萬名及第3萬名旅客EMU3000型紀念酒。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「騰雲座艙」最大亮點是專屬精緻的餐飲服務，台鐵轄下台北、台中、高雄、七堵、花蓮、台東等6個餐務室，特製「騰雲座艙限定台鐵便當」，力求展現出台灣各地本土食材美味。

「騰雲座艙」派有2名服務員隨車服務，旅客可透過官網及APP預選餐點及飲品，上車後由「專人直送」服務，目前配合防疫需求，特色便當及冰淇淋暫不提供，其他餐點及飲品提供提袋，由旅客攜帶下車再食用。（編輯：張雅淨）1110208