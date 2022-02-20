2/20本土增4例皆為居家隔離陰轉陽 研判對社區影響不大

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）國內今天新增4例COVID-19本土病例，來自宗教協會群聚、高雄大林煉油廠案及桃園機場航警案。指揮中心發言人莊人祥說明，個案皆為居隔期間陰轉陽，研判對社區影響不大。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥公布，國內新增70例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為4例本土個案及66例境外移入（24例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

新增本土個案為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至40多歲，個案居住縣市包含台北、新北、桃園、台南。新增個案多數來自宗教協會群聚疫情，共有2人（案20099、案20100）。

莊人祥說，案20099居住於台北，與台北市內湖區某國小家長（案19930）為同事關係，在2月15日曾有接觸史：另一名宗教協會群聚個案（案20100）居住於新北，為2月13日一同聚餐、唱歌的宗教協會成員，兩人皆為匡列居家隔離，檢驗陰性轉陽性。

另外，桃機航警案有新增個案，案20141是桃機航警同住家人，匡列居家隔離陰轉陽。

國內COVID-19疫情南北兩頭燒，高雄大林煉油廠群聚也有新增個案接觸者確診，為案20101，是在鋼鐵公司上班的鳳山家族群聚兒子（案19732）在可傳染期曾赴台南碰面的訪客。

指揮中心統計，截至目前國內累計2萬7例確診，分別為4572例境外移入，1萬5381例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：管中維）1110220

國內20日新增4例本土病例，境外移入66例。（指揮中心提供）

以下為疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增70例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案及66例境外移入（24例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至40多歲；詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為41例男性、24例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本（12例）、美國（9例）、越南（7例）、菲律賓（4例）、印尼、斯里蘭卡及馬來西亞（各2例）、泰國、孟加拉、尼泊爾、澳大利亞、荷蘭、香港、韓國及德國（各1例）移入；另20例調查中。入境日介於今年1月31日至2月19日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,152,976例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含6,132,517例排除），其中20,007例確診，分別為4,572例境外移入，15,381例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。