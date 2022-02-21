寒流及華南雲雨區東移 各地潮濕寒冷

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（中央社台北21日電）氣象局表示，今天清晨受寒流及華南雲雨區東移影響，各地潮濕寒冷，在台南以北、宜蘭局部沿海空曠地區及近山區的平地已有攝氏10度以下低溫出現，金門、馬祖已有局部6度以下低溫發生。

中央氣象局表示，今天白天氣溫比昨天有略微回升的趨勢，但幅度並不多，預測台南以北及宜蘭仍整天偏冷，高溫僅約15至18度，高屏及台東約19、20度。

水氣方面，由於華南雲雨區持續東移帶來豐沛水氣，各地降雨機會偏高，尤其是基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有大雨發生的機會。

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氣象局表示，若溫度與水氣配合，北部2000至2500公尺以上山區及中南部3000公尺以上高山有降雪或下冰霰的機會，山區應提防路面結冰，留意行車用路安全。

此外，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，浪高可以來到3至5米；基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海地區及馬祖、澎湖、金門有長浪發生的機會，海上作業及海邊活動請注意安全。（編輯：張雅淨）1110221