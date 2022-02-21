高中學習歷程調查 8成7學生認為學到課外知識

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（中央社記者許秩維台北21日電）111學年度大學申請將使用「學習歷程檔案」，台大社會系團隊調查顯示，8成7學生認為製作課程學習成果可學到課本外的知識，但也有7成3認為擠壓到讀書時間。

因應111學年度起，大學申請入學管道將以「學習歷程檔案」作為校系審查資料的重大變革，台灣大學社會系「作伙學」團隊協助教育部，於2020年和2021年在全台舉辦審議會議，蒐集高中端及大學端的意見。

台大社會系「作伙學」團隊今天新聞稿指出，2021年舉辦50場審議會議，共1123名高中老師、學生、家長及大學教授參與，與會的355名高中生，來自全台22縣市、161校，團隊也以問卷調查學生對學習歷程檔案要求製作課程學習成果的意見。

根據「作伙學」團隊調查發現，製作課程學習成果時，81.5%學生會考量與志願科系是否相關，78.2%學生會考量是否對主題有興趣。

對於製作課程學習成果的看法，調查顯示，87.6%學生認為可學到課本外的知識和能力，83.1%認為可幫助自己探索志向與興趣，但也有73.5%認為會擠壓到讀書時間，34.6%僅是為應付老師要求。

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台大社會系「作伙學」團隊表示，綜合問卷調查與審議討論的結果，可知高中生最重視課程學習成果作品中呈現的素養能力、說明重點摘要、交代作品脈絡，而高中生所重視的作品呈現內容，與大學教授審查時重視的內容相同。

台大社會系「作伙學」團隊也建議，學生可以在作品首頁優先放上整理過後的摘要，讓審查端能清楚掌握重點；而作品脈絡則透過說明作品名稱、課程簡述及製作動機，來呈現出作品與課程的關連性和選定題目的原因。（編輯：陳政偉）1110221