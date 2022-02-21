台南市日本人協會贈防災繪本 感念台日震災互助

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市日本人協會今天捐贈50本防災相關的日文繪本給台南市政府，紀念0206地震並感謝台南對日本311大地震的援助，市府將把這批繪本編列至台南市圖書館供民眾借閱。

台南市政府下午發布新聞稿指出，台南市日本人協會理事長野崎孝男今天到市府拜會市長黃偉哲，並捐贈50本內容包含地震、颱風防災知識，以及交通安全等主題的日文繪本。

黃偉哲接受贈書後表示，為了守護市民安全，市府除了一向注重防災，也致力於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫工作，感謝台南市日本人協會捐書為防災教育出力，共同守護孩子安全。

黃偉哲說，台灣與日本同樣位處天災頻繁地區，不但政府間建立起共患難情誼，之前也有台南市民在日本風災時義務到災區當義工，這種自發性的互助情感十分可貴。

野崎孝男表示，台南市這兩年的防疫工作做得很好，讓日本人在台南可以安心過生活，而日本與台灣在311地震、0206地震都互相幫忙，看得出是真正的朋友。（編輯：陳仁華）1110221