第24期疫苗分流預約 陳時中下午說明數據

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（中央社記者陳婕翎台北23日電）1922疫苗預約平台今天上午10時起分流開放預約COVID-19疫苗，第24期將提供165萬劑第3劑疫苗，指揮中心指揮官陳時中下午2時將舉行記者會說明最新預約數據以及國內疫情走向。

接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗是恢復正常生活關鍵，第24期疫苗同樣按年齡層分流預約，55歲以上民眾今天上午10時起開放預約，38歲至54歲自中午12時開放預約，18歲至37歲自下午2時開放預約，預約至2月25日中午12時截止。

據中央流行疫情指揮中心統計，這次預估提供165萬劑COVID-19疫苗，包括1.6萬劑AZ疫苗、36萬劑BNT疫苗、120萬劑莫德納疫苗、7.2萬劑高端疫苗，將於2月28日至3月6日開打。

截至昨天仍在監測中感染源待釐清傳播鏈共7條，分別為宗教協會衍生新北設計師案、新北樹林電子廠移工群聚案、汐止手搖飲案、桃園日翊物流案、高雄煉油廠案、跨縣市家庭群聚案，以及新北加強防疫旅館工作人員案，不明傳播鏈最新走向將在記者會說明。

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指揮中心先前評估春節連假過後2週為疫情觀察期，2月14日至20日的疫情狀況，與前一週2月7日至13日相比，本土病例降低42%，顯示國內疫情穩定可控，疫情管理與地方政府運作皆良好，防疫放寬是勢在必行，鬆綁方向仍是今天記者會關注焦點之一。

另外，指揮中心日前公布邊境檢疫政策規劃放寬方向，包含檢疫期從14天縮短至10天、放寬商務人士入境條件並比照縮短檢疫等。陳時中昨天透露，確切方案這2天就會公布，至於居家隔離是否縮短還在討論。相關新制是否今天公布備受關注。（編輯：張雅淨）1110223