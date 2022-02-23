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中華大學與管家協會合作 培訓頂級管家人才

2022/2/23 11:05（2/23 12:05 更新）
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（中央社台北23日電）中華大學觀光學院與中華國際頂級VIP管家協會理事長林棋凡簽訂合作協議，共同培育頂級管家人才，推動頂級管家服務學程，培養包括旅館管家、物業管家、豪宅管家、醫療照護管家等。

中華國際頂級VIP管家協會透過新聞稿表示，昨天簽訂協議後，並進行「國際頂級服務的象徵與應用（The Symbols and Applications of International Luxury Service）」為主題的中英文專題演講。

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新聞稿指出，林棋凡於2018年榮獲國際旅館金鑰匙組織（U.I.C.H.）頒授國際榮譽會員勳章與證書，並獲聘為R20區域氣候行動組織暨R20綠色婦女基金會的台灣主席。

新聞稿指出，中華國際頂級VIP管家協會也與精準醫學與再生醫學的專家周孫立、前國家發展基金管理會經理游立群等各界專業人才合作，共同推動「國王管家與首富御醫」頂級VIP醫療管家服務系統的落實，從亞洲起步，培訓頂級管家人才。1110223

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