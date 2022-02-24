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無薪假1.4萬人 1家製造業提前結束實施

2022/2/24 11:11
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（中央社記者吳欣紜台北24日電）勞動部今天公布最新減班休息統計，這期實施家數共2293家、實施人數1萬4560人，包含支援服務業、批發零售及住宿餐飲都微幅增加，但有製造業提前結束實施無薪假。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）事業單位共2293家、實施人數1萬4560人，與16日公布的實施家數2226家、人數1萬4129人相比，家數增加67家、人數增加431人。

根據資料，這期增加的人數主要落在支援服務業、批發零售業及住宿餐飲業這三大行業，勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，在支援服務業部分，全部都是接續通報，「一期實施完要再通報實施一期」，因此家數、人數增加21家、135人。

至於批發零售業及住宿餐飲業都是分別增加16家111人以及10家86人，王金蓉說，增加的都是小型的事業單位，個別實施人數都較少。

王金蓉也提到，這期製造業較上期減了23人，其中有一家事業單位是本來要實施3個月，但提前結束實施，所以只實施1個月，使得實施人數減少。

根據資料，這期實施家數最多的是支援服務業1340家、批發及零售業296家、住宿及餐飲業171家；人數以支援服務業8929人最多，其次是運輸及倉儲業1219人、住宿及餐飲業1171人。（編輯：陳清芳） 1110224

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