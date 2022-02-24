第24期疫苗逾57萬人預約 25日中午12時截止

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（中央社記者陳婕翎台北24日電）1922疫苗預約平台第24期分流開放預約COVID-19疫苗，指揮中心統計，至今天下午5時，已有超過57萬人完成預約，將於明天中午12時截止，提醒符合資格者把握機會。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗被視為恢復正常生活關鍵之一，第24期1922疫苗預約平台自2月23日上午10時起，開放民眾分流預約接種疫苗追加劑，提供約166萬劑第3劑疫苗，預約至2月25日中午12時截止，並將於2月28日至3月6日開打。

根據中央流行疫情指揮中心統計，截至今天下午5時，已有57萬2712人完成預約，預約率為34.4%，仍然是莫德納（Moderna）疫苗預約人數最多，120萬9445劑名額中有36萬6509人預約完成，預約率為30.3%。

此外，輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）36萬4454劑名額中，已預約數為18萬7465人，預約率約51.4%；高端與阿斯特捷利康（AZ）疫苗名額分別為7萬2506劑與1萬6652劑，預約數分別為1萬5795人與2943人，預約率約為21.7%與17.6%。

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第24期僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第1、2劑或基礎加強劑接種需求，持接種紀錄（小黃卡）至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務接種站接種。

此外，據指揮中心統計，昨天國內CCOVID-19疫苗接種15萬1682人次，截至目前為止，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑82.72%、第2劑76.49%，第3劑分為免疫功能低下或受抑制的病人的基礎加強劑接種率0.80%、一般人追加劑接種率38.32%。（編輯：管中維）1110224