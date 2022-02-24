3月間受理農漁民子女助學金申請 最多1.3萬元

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）農委會漁業署今天發布新聞稿表示，3月1日起至31日受理農漁民子女助學金申請，提醒符合條件者，期限內向戶籍所在地基層農（漁）會申請，金額從4000元到1萬3000元不等的就學補助。

漁業署指出，農漁民子女助學金申請條件包括申請人為農保被保險人、農會正會員之農民或漁會甲類會員的漁民。且學生的父母109年度綜合所得總額未超過新台幣114萬元。

以及學生就讀國內大專校院（或高中職），前一學期德行成績乙等或70分以上，且未領取政府學雜費減免優待補助者。

漁業署說，符合條件的農漁民可在受理期限內提出申請，將依學生就讀公立或私立大專校院或高中職給予4000元至1萬3000元不等的就學補助。

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漁業署補充，有關農漁民子女助學金申請規定可詳閱「農漁民子女助學金申請作業要點」。

另外，農委會已併同申請表件登載在農委會官網，可點選「線上申辦」，進入「農民福利與救補助」下載。申辦事宜或有疑問，可就近洽詢當地基層農（漁）會；或在農委會網站的「便民服務」，點選「常見問答集（FAQ）」，進入「歡迎申請農漁民子女助學金」查詢；也可撥打農委會農業諮詢專線（02）449-9595詢問。（編輯：張芷瑄）1110224