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台灣制裁俄羅斯 王美花：按瓦聖納協定可對俄出口嚴審
首頁 / 生活

遠距教學成常態 台師大成立網路大學辦公室

2022/2/25 11:14（2/25 11:36 更新）
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台灣師範大學25日宣布成立網路大學辦公室，並開設3個數位碩士在職專班。圖為海外華語師資數位碩士在職專班同步課程。（台師大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年2月25日
台灣師範大學25日宣布成立網路大學辦公室，並開設3個數位碩士在職專班。圖為海外華語師資數位碩士在職專班同步課程。（台師大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年2月25日
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（中央社記者陳至中台北25日電）COVID-19疫情使遠距、實體相輔相成的模式成為教學常態，台灣師範大學今天宣布成立網路大學辦公室，並開設3個數位碩士在職專班，向全世界招生。

台師大今天舉辦記者會為網路大學辦公室揭牌，校長吳正己表示，在COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情下，線上教學大幅增加，教育部也大幅放寬數位學習學制及招生對象限制，台師大從民國97年開始推動開放式課程，到後來的「磨課師（MOOCS），今年正式成立網路大學辦公室，將加速數位教育轉型，並對外建立品牌。

教務長劉美慧表示，台師大於105年首創海外華語師資數位碩士在職專班，開辦後每年滿招，吸引全球近30國海外在職人士就讀；圖書資訊學數位學習碩士在職專班自108年從傳統面授轉型為數位專班，報考人數大幅成長一倍多。

台師大預計今年8月再增設技職教育數位碩士在職專班，預計招收24名境內生、6名境外生，未來還將盤點校內特色領域如科學教育及特殊教育，也規劃成立數位專班。

網路大學辦公室主任洪嘉馡表示，在職專班學生因工作需求，無法每天到校，但網路大學設有品管機制，並透過審查、培訓、意見調查、座談會等方式，確保學習成效。

洪嘉馡表示，網路大學提供專人諮詢服務，協助教師「無痛」把課程搬上雲端。此外也協助數位教學設計、舉辦數位教學工作坊，強化教師多元教學能力。（編輯：陳政偉）1110225

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