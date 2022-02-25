全國技術士技能檢定第1梯次 准考證3/1寄發

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（中央社記者吳欣紜台北25日電）勞動部技檢中心今天說，第1梯次全國技術士技能檢定學科測試將依照排定期程於3月20日開考，准考證將於3月1日寄發，提醒考生不要跑錯考場而影響應試。

勞動部勞動力發展署技能檢定中心透過新聞稿表示，111年度第1梯次全國技術士技能檢定准考證將於3月1日起寄發，不同梯次的各考區考場可能不盡相同，請應檢人務必收到准考證後，詳細核對應考資訊。

技檢中心指出，應檢人若發現准考證上的姓名、身分證統一編號、職類、級別、免試別及申請協助措施的提醒文字等，有任一欄與原報名資料不同而須更正者，應於3月15日前電洽受理報名單位財團法人技專校院入學測驗中心基金會辦理資料更正。

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另外，因應COVID-19嚴重特殊傳染性肺炎疫情，技檢中心提醒，應檢人應遵守相關防疫措施，包含全程佩戴口罩、配合量測體溫、禁止陪考等。

不過，應檢人如果因身心障礙、重大傷病或突發傷病需申請應考服務者，親友在考試前得向學科測試辦理單位申請1人陪考；參加技術士技能檢定注意事項說明等相關訊息，請應檢人隨時至技能檢定中心網站查詢。（編輯：陳政偉）1110225