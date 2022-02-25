中央3/1開放雙鐵等飲食 雙北公車、計程車仍禁止

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新北市政府交通局25日發布新聞稿指出，中央宣布自3月1日起雙鐵等運具內開放飲食，但考量市區公車、計程車等大眾運輸上下乘客頻繁，雙北一致決議維持車廂內需全程戴口罩、禁止飲食規定。（新北市交通局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年2月25日

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（中央社記者沈佩瑤新北25日電）新北市交通局今天表示，中央宣布自3月1日起雙鐵等運具開放飲食，但考量市區公車、計程車等大眾運輸上下乘客頻繁，雙北一致決議維持車廂內需全程佩戴口罩、禁止飲食。

新北市政府交通局下午發布新聞稿指出，衛福部24日表示，3月1日至3月31日將適度放寬防疫措施，包括雙鐵、公路客運、船舶、國內航班等運具內開放飲食。

交通局運輸管理科長林詩欽在新聞稿中表示，雙北維持大眾運輸車廂內禁止飲食防疫管制措施，若因生理需求需喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後盡速佩戴口罩。

林詩欽說，自民國109年4月起搭乘大眾運輸須強制戴口罩，至今已接近2年的時間，公車業者也維持高標準防疫措施，包括車輛至少每4小時消毒，加強乘客常碰觸拉環、把手等清潔消毒，及駕駛員出車前必須量體溫、勤洗手。

交通局表示，將派員在各公車場站隨車稽查，列入評鑑考評，確保駕駛員依規定提醒勸導未戴口罩乘客。（編輯：李錫璋）1110225