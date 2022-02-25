更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈
科技

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言
政治

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

中央3/1開放雙鐵等飲食 雙北公車、計程車仍禁止

2022/2/25 16:24（2/25 17:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市政府交通局25日發布新聞稿指出，中央宣布自3月1日起雙鐵等運具內開放飲食，但考量市區公車、計程車等大眾運輸上下乘客頻繁，雙北一致決議維持車廂內需全程戴口罩、禁止飲食規定。（新北市交通局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年2月25日
新北市政府交通局25日發布新聞稿指出，中央宣布自3月1日起雙鐵等運具內開放飲食，但考量市區公車、計程車等大眾運輸上下乘客頻繁，雙北一致決議維持車廂內需全程戴口罩、禁止飲食規定。（新北市交通局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年2月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤新北25日電）新北市交通局今天表示，中央宣布自3月1日起雙鐵等運具開放飲食，但考量市區公車、計程車等大眾運輸上下乘客頻繁，雙北一致決議維持車廂內需全程佩戴口罩、禁止飲食。

新北市政府交通局下午發布新聞稿指出，衛福部24日表示，3月1日至3月31日將適度放寬防疫措施，包括雙鐵、公路客運、船舶、國內航班等運具內開放飲食。

交通局運輸管理科長林詩欽在新聞稿中表示，雙北維持大眾運輸車廂內禁止飲食防疫管制措施，若因生理需求需喝水、服藥、哺乳，應於食用完畢後盡速佩戴口罩。

林詩欽說，自民國109年4月起搭乘大眾運輸須強制戴口罩，至今已接近2年的時間，公車業者也維持高標準防疫措施，包括車輛至少每4小時消毒，加強乘客常碰觸拉環、把手等清潔消毒，及駕駛員出車前必須量體溫、勤洗手。

交通局表示，將派員在各公車場站隨車稽查，列入評鑑考評，確保駕駛員依規定提醒勸導未戴口罩乘客。（編輯：李錫璋）1110225

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族