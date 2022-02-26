屏東水底寮10小時湧1.2萬車次 警方調撥車道因應

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）228連假首日，往墾丁、台東必經的屏東水底寮5岔路口，車流量今天累計至上午10時，突破1萬2000車次，枋寮警方從上午8時43分調撥北上車道供南下車輛使用。

屏東枋寮警分局交通組長謝漢忠向中央社記者表示，在上午7時至10時，3個小時就累計有8000車次，車流量大，在8時43分開始實施調撥車道措施，調撥台1線436.5至445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用，目前車多，時速維持約50公里至60公里。

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228連假好天氣，屏東太陽高掛，維持攝氏23度至25度的涼爽天氣，不少民眾把握好天氣出遊。

屏東水底寮的5岔路口匯集台1線、台17線車流，是要往返墾丁、台東觀光必經之路，為因應228連假的車潮並有效疏導大量湧入車流量，枋寮警方祭出調撥車道；車輛分流；分隔島缺口封閉，禁止車輛穿越及迴轉；汽機車分道「實體分隔交通錐」等4大管制措施，讓駕駛人能通行順暢，也提醒用路人要依循警方指示行駛。（編輯：謝雅竹）1110226