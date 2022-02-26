國道塞車視察遲到 王國材：仍鼓勵出遊

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（中央社記者沈佩瑤新北26日電）今天是228連假首日，好天氣帶動出遊人潮，一早國道多個路段壅塞，連交通部長王國材前往高公局視察也受影響遲到。他說，站在管理觀光立場，仍鼓勵出遊，路況交給交通部。

王國材預定今天上午10時到交通部高速公路局北區交通控制中心視察連假路況，接近10時20分才現身。

他在聽取簡報前接受媒體聯訪表示，「今天非常得塞」，包括新竹系統、彰化系統、平鎮系統等，「整個都很塞」，在此呼籲民眾，北部往返中、南部民眾，多利用台61線西濱快速公路替代國道。

王國材坦言來的路上有塞到，不過，「從交通部也管理觀光的立場，還是鼓勵大家可以出遊」，畢竟是難得好天氣，路況問題就交給交通部。

路況預報員黃郁凱接受媒體聯訪表示，今天是228連假首日，截至上午9時，比較壅塞的路段有國道1號中壢、楊梅、湖口路段，國道3號土城、關西路段。

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至於中部部分，黃郁凱說，國3彰化、霧峰路段也出現車多，另國道1號台中王田路段因事故導致回堵4、5公里，正排除中；國道5號車速還算正常，維持在時速60公里到80公里左右。

此外，黃郁凱表示，民眾為避開高乘載管制，預計中午12時至下午1、2時會出現一波往國5車潮，下午4、5時才會陸續紓解；今年228連假整體交通量目前與去年同期差不多，預估首日車流將達115百萬車公里，其中南向佔62百萬車公里，為連假南向最大交通量。（編輯：李錫璋）1110226

228連假首日，26日一早國道多個路段壅塞。交通部長王國材（中）上午到交通部高速公路局北區交通控制中心視察連假路況時表示，站在管理觀光立場，仍鼓勵出遊，路況交給交通部。中央社記者沈佩瑤攝 111年2月26日