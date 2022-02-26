連假旅遊人潮多 27日國道注意13個地雷路段

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（中央社記者余曉涵台北26日電）228連假首日，出遊人潮多，部分國道及省道路段都出現大量車潮造成壅塞。高公局預估明天國道將有13個地雷路段；公路總局預估省道有13個路段將出現大量車潮。

今天是228連假首日，根據國道即時路況顯示，下午6時國1三義-泰安服務區、國3和美-彰化系統、國5坪林交控-頭城等路段時速都不到40公里。

交通部高速公路局發出新聞稿表示，下午國道壅塞路段包括國1南向楊梅至新竹、泰安服務區至台中系統；國3南向三鶯至關西服務區；國5南向坪林至頭城，至下午5時已陸續紓解，其餘路段均能維持行車正常。

另外，交通部公路總局發出新聞稿表示，截至下午4時止，尚有10處省道路段有車多壅塞情況，包含北部台2線淡水紅樹林-竹圍路段及鄧公路-北新路路段、台3線武嶺橋-大溪路段、台9甲線新烏-新店路段、台62線七堵-安樂路段、台64線中和接國3路段、台65線土城接國3路段，中部台61線龍井-中彰大橋路段，南部台1線枋寮-水底寮路段，及東部台9線和平至中仁隧道北口路段。停車場停車率部分，目前台2線淡水、台15線南寮、台8線太魯閣（天祥）、台9丙線鯉魚潭及台18線阿里山停車率已達90%以上。

明天是228連假第2天，預估仍會有大量出遊車潮，國道部分高公局預估13個重點壅塞路段，包含：

＊國1

楊梅-新竹

彰化系統

埔鹽系統

西螺-埔鹽系統

苗栗-湖口

圓山-大華系統

＊國3

土城-關西

快官-霧峰

竹山-中興

草屯-霧峰

關西-大溪

＊國5

南港系統-頭城

宜蘭-坪林

國6舊正-霧峰系統

高公局說，預估明天國道交通量為115百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達59百萬車公里，為年平均平日的1.3倍。

高公局指出，預估西半部國道明天北上要到晚間9時後才會紓解，國5北向路段要到隔天凌晨0時才會紓解，建議西部國道南向用路人於中午12時後出發，南部地區北向用路人請於早上9時前出發、中部地區用路人於中午12時前出發；國5北向用路人建議於早上9時前出發。

高公局說，明天疏導措施包含：

＊早上6時到12時國5南港系統南向入口高乘載管制

＊下午2時到晚間9時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口匝道高乘載管制

＊凌晨0時到中午12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林等交流道南向入口

＊早上7時到隔天凌晨0時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向等交流道入口、單一費率

＊國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費

＊凌晨0時到清晨5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控

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省道部分，公路總局預估明天省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有車潮，包含上午時段台74線台中環線及台86接國3關廟交流道路段；下午時段北部台2線東北角路段、台3線及台7線大溪-慈湖路段、台61線鳳鼻-香山路段，中部台3線苗栗大湖路段、台14甲線霧社-清境路段、台21線日月潭周邊、台61線竹南及中彰大橋路段；南部台1線水底寮-楓港路段、台26線墾丁路段等，提醒用路人於行前查詢路況。

公路總局說，省道管制措施部分，屏東台27線海豐街（50K+600~52K+963）因應「海豐三山國王廟元宵節迓男孫燈暨王爺公出巡遶境」活動，2月25日下午2時至2月27日凌晨0時南北雙向道路封閉，請駕駛人改行駛屏17線盛豐路；國3西濱交流道北上入口匝道，2月27、28日早上7時到凌晨0時將實施匝道封閉，請北上用路人續行台61線至香山交流道轉接國3；台61線竹南路段2月27、28日下午3時到晚間9時封閉冷水坑、竹南垃圾掩埋場2處平交路口，請用路人遵循沿線標誌牌面，及可變資訊標誌（CMS）指引駕駛。（編輯：張芷瑄）1110226