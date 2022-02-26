台南三井OUTLET周邊車流增40% 市府無人機監控

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台南三井OUTLET甫開幕，26日迎來開幕後首個週末假期，人潮湧入，也讓周邊車流增加約40%，台南市政府已出動無人機協助監控交通狀況。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年2月26日

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（中央社記者張榮祥台南26日電）台南三井OUTLET昨天正式開幕，今天迎來第一個週末假日，也是228連假首日，人潮湧進，周邊車流增加40%，台南市政府已出動無人機居高掌握整體交通狀況，確保通行安全。

台南市政府交通局今天統計，台南三井OUTLET昨天正式開幕，首日車流量較開幕前平日增加40%，今天是228連假首日，車流量較開幕前假日增加42%。

今天台86線和大潭交流道下的中正南路車流順暢，台南三井OUTLET周邊道路包括歸仁大道、歸仁七路、高發一路、歸仁十三路等路段，因受排隊進場車流影響，平均速率較低。

交通局已出動無人機，應用空拍整體動線及停車場使用情形，監控交通瓶頸路段，以號誌控制、車流導引及機動警力加強疏導至鄰近停車場，提供遊客順暢有序的交通環境。

交通局長王銘德透過新聞稿表示，大台南智慧交通中心利用周邊逾40處監視攝影機確認交通狀況，也以無人機全面監控台86線、中正南路、歸仁八路、高鐵大道、歸仁大道及三井OUTLET周邊道路壅塞情形，並彙整現場警員回報特殊事件。

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此外，大台南智慧交通中心遠端控制全線號誌燈號連鎖，透過中正南路新設資訊可變標誌，提供遊客替代道路路線及停車場導引資訊，避開車多路段，選擇最快速方便的停車場。

王銘德說，台南三井OUTLET位於高鐵台南站及台鐵沙崙站旁，公共運輸便利，雙鐵每天提供213班次，大台南公車6條路線也共提供206班次：安平區與中西區可搭乘H31，永康區與東區可搭乘H62，仁德區、歸仁區與關廟區可搭乘紅3與紅14，新化區可搭乘綠16，抵達高鐵台南站後，步行5分鐘就能到三井OUTLET。（編輯：謝雅竹）1110226