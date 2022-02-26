更多編輯台推薦新聞：
圖輯／各國力挺烏克蘭 黃藍國旗色點亮巴黎鐵塔布蘭登堡大門
國際

圖輯／各國力挺烏克蘭 黃藍國旗色點亮巴黎鐵塔布蘭登堡大門

對俄制裁缺乏立即威脅 西方利益分歧成威權軟肋
國際

對俄制裁缺乏立即威脅 西方利益分歧成威權軟肋

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言
政治

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／拒美協助撤離基輔 烏克蘭總統堅決持續戰鬥
首頁 / 生活

228連假首日 花蓮台開2景點湧現觀光人潮

2022/2/26 15:13（2/26 15:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
228連假第一天，花蓮地區26日天氣晴朗，各景點陸續出現觀光人潮，花蓮遠雄海洋公園統計，截至上午10時入園人數約1500人，預計連假首日入園人數將突破3500人。（業者提供）中央社記者張祈傳真 111年2月26日
228連假第一天，花蓮地區26日天氣晴朗，各景點陸續出現觀光人潮，花蓮遠雄海洋公園統計，截至上午10時入園人數約1500人，預計連假首日入園人數將突破3500人。（業者提供）中央社記者張祈傳真 111年2月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣26日電）228連假首日，蘇花路廊南下車多順暢，各旅遊景點出現觀光人潮，有民眾聽聞新天堂樂園等台開營運景點面臨停業問題，特別把握機會到新天堂樂園、台開心農場一遊。

228連假首日，花蓮天氣晴朗，公路總局統計，蘇花路廊（台9丁線、台9線蘇澳至崇德路段）清晨5時起宜蘭端湧現南下往花蓮車潮，上午7時達每小時1200輛最高峰。花蓮新城警分局和平派出所長王祝光指出，視車流量狀況派員加強沿途路口、重要景區交通疏導，交通維持車多順暢。

近期陷財務危機的台開集團，在花蓮吉安鄉經營新天堂樂園及台開心農場，今天正常營業。進駐台開心農場園區的星巴克貨櫃屋洄瀾門市，午後仍是一位難求。

來自基隆的遊客說，假日人潮很多，看到園區花海，停業很可惜，而且也少了鄰近市區的觀光景點，希望可以維持營業；一旁攤販也說，台開心農場若停業，沒了人潮，生意也只能跟著休息。

另外，花蓮遠雄海洋公園統計，截至上午10時入園人數約1500人，園方預計今天連假首日入園人數會突破3500人。

市區熱門小吃也出現排隊人潮。其中，公正街彩虹步道趕在連假前完工，除了改善地面滑缺點，繽紛色彩也成為這次連假新亮點，受到鄰近店家、遊客讚賞，吸引不少遊客駐足拍照打卡。（編輯：孫承武）1110226

228連假展開，花蓮地區26日天氣晴朗，花蓮市公所在名店齊聚的公正街所鋪設彩虹步道路面剛啟用，除改善天雨易滑缺點，繽紛色彩也成遊客新打卡景點。（花蓮市公所提供）中央社記者張祈傳真 111年2月26日
228連假展開，花蓮地區26日天氣晴朗，花蓮市公所在名店齊聚的公正街所鋪設彩虹步道路面剛啟用，除改善天雨易滑缺點，繽紛色彩也成遊客新打卡景點。（花蓮市公所提供）中央社記者張祈傳真 111年2月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族