228連假首日 花蓮台開2景點湧現觀光人潮

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228連假第一天，花蓮地區26日天氣晴朗，各景點陸續出現觀光人潮，花蓮遠雄海洋公園統計，截至上午10時入園人數約1500人，預計連假首日入園人數將突破3500人。（業者提供）中央社記者張祈傳真 111年2月26日

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（中央社記者張祈花蓮縣26日電）228連假首日，蘇花路廊南下車多順暢，各旅遊景點出現觀光人潮，有民眾聽聞新天堂樂園等台開營運景點面臨停業問題，特別把握機會到新天堂樂園、台開心農場一遊。

228連假首日，花蓮天氣晴朗，公路總局統計，蘇花路廊（台9丁線、台9線蘇澳至崇德路段）清晨5時起宜蘭端湧現南下往花蓮車潮，上午7時達每小時1200輛最高峰。花蓮新城警分局和平派出所長王祝光指出，視車流量狀況派員加強沿途路口、重要景區交通疏導，交通維持車多順暢。

近期陷財務危機的台開集團，在花蓮吉安鄉經營新天堂樂園及台開心農場，今天正常營業。進駐台開心農場園區的星巴克貨櫃屋洄瀾門市，午後仍是一位難求。

來自基隆的遊客說，假日人潮很多，看到園區花海，停業很可惜，而且也少了鄰近市區的觀光景點，希望可以維持營業；一旁攤販也說，台開心農場若停業，沒了人潮，生意也只能跟著休息。

另外，花蓮遠雄海洋公園統計，截至上午10時入園人數約1500人，園方預計今天連假首日入園人數會突破3500人。

市區熱門小吃也出現排隊人潮。其中，公正街彩虹步道趕在連假前完工，除了改善地面滑缺點，繽紛色彩也成為這次連假新亮點，受到鄰近店家、遊客讚賞，吸引不少遊客駐足拍照打卡。（編輯：孫承武）1110226