冷空氣3波先後報到 27日北台灣高溫稍降

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中央氣象局26日表示，未來會有3波較弱的冷空氣報到。圖為228連假首日各地放晴，新北市竹林山觀音寺有不少人潮。中央社記者吳家昇攝 111年2月26日

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（中央社記者余曉涵台北26日電）中央氣象局表示，未來將會有3波較弱的冷空氣報到，分別在明天、3月2日及5日，但只會造成北台高溫略降，且影響時間都只有1天；下雨部分未來一週則是只有迎風面有降雨機率。

中央氣象局預報員官欣平今天告訴中央社記者，未來將會有3波冷空氣報到，別在明天、3月2日及3月5日，但強度只有東北風等級，預計只會讓北台灣的高溫略降到攝氏20度左右，中南部則是沒有影響，高溫仍維持在24度到27度。

官欣平表示，明天受到東北風影響，北台灣高溫略降，28日就回暖到25度到26度，3月2日東北風再度增強，屆時北台灣高溫又會略降，但3月3日到3月4日立刻回暖到21度到24度。

降雨部分，官欣平表示，未來一週不會再出現大範圍降雨，僅迎風面區域的基隆北海岸、東半部山區等會有零星降雨。

不過官欣平提醒，今天到3月1日西半部跟金馬地區容易發生霧的狀況，3月3日及4日天氣回暖也會有發生霧的機率。（編輯：陳政偉）1110226