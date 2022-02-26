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疫情1/300

2/26本土增6例、境外移入63例 無死亡

2022/2/26 14:02（2/26 14:30 更新）
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國內26日新增6例COVID-19本土病例。圖為民眾戴著口罩在竹林山觀音寺賞櫻。中央社記者吳家昇攝 111年2月26日
國內26日新增6例COVID-19本土病例。圖為民眾戴著口罩在竹林山觀音寺賞櫻。中央社記者吳家昇攝 111年2月26日
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（中央社記者張茗喧台北26日電）中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天宣布，國內新增6例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例以及63例境外移入病例，沒有新增死亡個案。（編輯：吳協昌）1110226

疾管署新聞稿

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增69例COVID-19確定病例，分別為6例本土個案及63例境外移入（40例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為5例男性、1例女性，年齡介於未滿10至40多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為32例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自菲律賓（7例）、越南（6例）、美國（5例）、印尼（4例）、澳大利亞（3例）、泰國、香港、新加坡、加拿大及韓國（各2例）、馬來西亞、哈薩克、荷蘭、日本、俄羅斯及巴拉圭（各1例）移入，另22例調查中。入境日介於今（2022）年2月11日至2月25日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,277,837例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含6,257,088例排除），其中20,373例確診，分別為4,909例境外移入，15,410例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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