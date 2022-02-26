社教機構出現確診者 應變監測縮短為10天

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（中央社記者陳至中台北26日電）配合疫情指揮中心政策，教育部近日發函公私立社教機構、圖書館，說明出現確診者後的應變機制調整，3月7日起健康監測天數由14天縮短為10天。

中央流行疫情指揮中心2月24日記者會宣布，為與國際接軌並兼顧維持國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險，3月7日起，入境居家檢疫從14天縮短為10天；確定病例的密切接觸者居家隔離天數，也縮短為10天。

教育部近日分別發函公私立社教機構、圖書館，修正相關防疫指引，其中重點在於出現確診者的應變措施，健康檢測（監測）天數由14天修正為10天。

教育部表示，社教機構、圖書館如有確診病例活動，被匡列為「密切接觸者」的人員應接受隔離和採檢；曾於場所內活動其他人員，也就是造冊列管的「非密切接觸者」，則是每3到7天接受一次快篩或核酸檢測，直到最後一名確診病例離開場所後次日起10天為止。

教育部表示，「非密切接觸者」健康監測調整為10天，如果有出現COVID-19相關疑似症狀，應主動向衛生主管機關通報。

另外，配合指揮中心鬆綁政策，3月1日起社教機構、圖書館室內外定時導覽、教育活動時，相關人員進行講課、致詞、演講，若能保持社交距離或有適當阻隔設備，可以不戴口罩，但活動結束後還是要把口罩戴上。（編輯：張芷瑄）1110226