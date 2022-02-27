未來一週2波東北季風增強 北部東半部有短暫雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北27日電）中央氣象局今天表示，未來一週有2波東北季風增強，分別在3月2日及5日，各影響約2天，以北部、東半部有短暫雨為主，北部高溫下降至攝氏20度左右、中南部留意日夜溫差。

中央氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，明天風向東南轉偏南風，高溫回升，西半部日夜溫差大；西半部、東北部清晨低溫約14至16度，花東則是17至18度；高溫部分，高雄以北都在24至26度間、屏東約29度。

林定宜提到，明天大部分地區為多雲到晴，僅東半部、北部山區有零星短暫雨；另外提醒，西半部、澎湖、金門、馬祖容易有局部霧或低雲。

林定宜指出，未來一週還有2波東北季風增強。首先在3月2日，持續影響至3月3日，北部高溫下降至20度左右，中南部日夜溫差大；3月2日北部、東半部有局部短暫雨，3月3日擴大至中部山區也會有零星短暫雨。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林定宜說，3月4日東北季風減弱，氣溫回升，降雨減少，僅東半部地區及北部山區，其他地區是多雲到晴。3月5日、6日第2波東北季風增強，北台灣再轉涼，降雨仍以北部、東半部地區為主，中南部仍是多雲到晴。

3月1日、4日西半部、澎湖、金門、馬祖夜晚清晨容易有局部霧或低雲，影響能見度。林定宜提醒，現在時節進入春季，天氣變化頻繁、快速，請民眾多加留意。（編輯：管中維）1110227